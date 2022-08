Paukenschlag beim SV Straelen : Sunday Oliseh tritt zurück

Straelen Fußball-Regionalligist SV Straelen kommt einfach nicht zur Ruhe. Nach der 0:2-Niederlage bei Fortuna Düsseldorf II erklärt Trainer Sunday Oliseh seinen Rücktritt.

Das Gastspiel von Sunday Oliseh auf der Trainerbank des Fußball-Regionalligisten SV Straelen hat gerade einmal sechs Pflichtspiele gedauert. Als Höhepunkt bleibt die unglückliche 3:4-Niederlage im DFB-Pokal gegen den Zweitligisten FC St. Pauli in Erinnerung. Ansonsten liest sich die Bilanz unter der Regie des prominenten Ex-Profis in der Meisterschaft desaströs: Fünf Spiele, fünf Niederlagen, 1:7-Tore. Der 47-Jährige, auf dem an der Römerstraße große Hoffnungen geruht hatten, zog daraus nach dem 0:2 am Samstag bei Fortuna Düsseldorf II die Konsequenz und die Reißleine. Oliseh informierte den Straelener Präsidenten Hermann Tecklenburg, der zurzeit seinen Urlaub auf Mallorca verbringt, über seinen Rücktritt. Sportlicher Leiter Kevin Wolze überbrachte der Mannschaft, die sich am Sonntag um 10 Uhr zum Training versammelt hatte, die Nachricht. Wolze wird zunächst mit Co-Trainer Adli Lachheb das Training leiten und am Dienstag im Pokalspiel beim Essener Bezirksligisten DJK Katernberg auf der Bank sitzen.