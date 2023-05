Fußball-Regionalliga Sunay Acar ist bereit für die Zeitenwende

„Für den SV Straelen war es ein Seuchenjahr, da ist viel kaputt gegangen“, sagt er und weiß, dass seine Aufgabe nicht einfach wird und viel Arbeit auf ihn wartet. Dann spricht er die Königsdisziplin an – die Kaderzusammenstellung. „Ich habe mit jedem Spieler geredet“, so Acar. „Wenige haben Verträge, die über die Saison hinaus gelten. Bei anderen waren die Gespräche schnell beendet, weil sie nicht weiter für den Verein spielen möchten. Ich musste auch Spielern mitteilen, dass wir ohne sie planen. Den verbleibenden Spielern haben wir Vertragsangebote unterbreitet. Da müssen wir ganz einfach mal die nächsten zwei Wochen abwarten“, so Acar, der einigen Akteuren in Aussicht gestellt hat, weiter mit ihnen zu planen, wenn sie gewillt sind, sich in bestimmten Bereichen zu verbessern. „Dann bin ich natürlich auch bereit, Sonderschichten mit den jeweiligen Spielern einzulegen.“