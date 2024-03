Leichtathletik Und schon wieder Deutsche Meisterin

Damit hat sie den Titel über 10.000 Meter Straße, den sie erst ein halbes Jahr zuvor in Bad Liebenzell im Schwarzwald gewonnen hatte, erfolgreich verteidigt. Die schnelle Neuauflage des Wettbewerbs ist der Einsicht der zuständigen Funktionäre des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) zu verdanken. Damals hatten etliche Läuferinnen und Läufer über die sengende Hitze geklagt. Nicht nur das: Während der Senioren-Wettbewerbe waren die Rettungswagen im Dauereinsatz. „Ich hatte noch nie während eines Laufs entlang der Strecke zu so vielen Schwämmen gegriffen“, so die erfolgreiche Weezerin. Der DLV hat schnell reagiert und seinen Wettkampf-Kalender angepasst – die Straßenlauf-DM soll ab sofort jeweils schon im März und nicht erst im Spätsommer ausgetragen werden. Spronk: „Das hat sich direkt positiv bemerkbar gemacht. Alle Sportler, mit denen ich in Leverkusen gesprochen habe, haben das begrüßt und waren sehr zufrieden.“ Darunter auch ihre Vereinskameradin Claudia Stege, die ursprünglich nur den Fahrdienst übernehmen wollte, dann aber kurzfristig doch an den Start gegangen war. Die Weezerin hatte sich fest vorgenommen, ihre Zeit vom Pfalzdorfer Sylvesterlauf (rund 58 Minuten) zu unterbieten. Geschafft: Exakt 55:48 Minuten bedeuteten Platz 15 in der Altersklasse W 55.