Mensch&Stadt : Ein Denkmal für tote Bundesliga-Kicker

Peter Plum präsentiert die „Schweigeminute“. Der lesenswerte Band schildert ausführlich das Leben verstorbener Bundesligaspieler. RP-Foto: Heinz Spütz Foto: Heinz Spütz

Straelen Peter Plum ist nicht nur leidenschaftlicher Anhänger von Borussia Mönchengladbach. Der Straelener hat jetzt mit dem Journalisten Denis de Haas ein Buch geschrieben, das den verstorbenen Ex-Profis gewidmet ist – exakt 563 an der Zahl.

Seit dem Start der Fußball-Bundesliga am 24. August 1963 sind mittlerweile 563 ehemalige Spieler verstorben. Das jüngste Todesdatum, 10. März 2022, trägt der Weltmeister von 1974, Jürgen Grabowski, der in mehr als 15 Jahren 441 Bundesliga-Spiele für Eintracht Frankfurt bestritt.

Um den einst zum Teil sehr prominenten Kickern ein schriftliches Denkmal zu setzen, hat Peter Plum mehr als 20 Jahre lang intensiv nachgeforscht und mit dem Journalisten Denis de Haas ein Buch mit dem Titel „Schweigeminute“ geschrieben, das frisch auf dem Buchmarkt erschienen ist.

Info „Schweigeminute“ ab sofort im Buchhandel Autoren Peter Plum und Denis de Haas

Taschenbuch 160 Seiten, meist farbige Fotos. Herausgeber Arete Verlag, ISBN 978-3-96423-077-5 Preis 18 Euro

In seinem Werk widmet sich Peter Plum einem sensiblen Thema und beleuchtet die Karrieren einstiger Bundesliga-Spieler, ihre Zeit nach der aktiven Laufbahn und die Umstände, die zum Tod geführt haben. Entstanden sind teils spannende und aufregende, teils ergreifende und unerwartete, aber vor allem seriös und gewissenhaft recherchierte Lebensgeschichten.

„Ich verstehe das Buch in erster Linie als Zeitdokument, aber auch als Nachschlagewerk. Es soll als gutes und seriöses Fußball-Buch wahrgenommen werden. Der Leser soll merken, dass wir uns intensiv mit der Thematik beschäftigt haben. Alle Inhalte können nachweislich belegt werden“, sagt der Autor.

Peter Plum wurde, wie könnte es auch anders sein, im Weltmeisterjahr 1954 geboren und wuchs in Issum auf. Nach dem Abitur studierte er Betriebswirtschaft in Münster und arbeitete in den 90er Jahren als kaufmännischer Berater bei der Firma Tecklenburg in Straelen, wo er seine spätere Ehefrau Margit kennenlernte.

Seine Liebe und Leidenschaft für Fußball und besonders für Borussia Mönchengladbach hat er dem speziellen Verhältnis zu seinem Vater zu verdanken. Denn dieser konnte alles nicht leiden, was der damals noch kleine Peter gut fand – aus reinem Trotz entwickelte sich eine glühende Leidenschaft für die Elf vom Niederrhein.

An seinen ersten Besuch auf dem Bökelberg erinnert sich der 67-jährige Rentner noch so, als wäre es gestern gewesen: „3. Januar 1965, Gladbach gegen Viktoria Köln, Regionalliga, 1:0 gewonnen durch ein Tor von Hacki Wimmer.“ Wie alle Jungs in dem Alter sammelte auch er Autogramme seiner Lieblinge, doch daraus entstand sehr schnell eine Leidenschaft, die enorme Ausmaße angenommen hat. Heute befinden sich in seinem Archiv mehr als 200.000 Autogramme, darunter alleine 1000 von Gladbachs Fußball-Legende Günter Netzer. Irgendwann war ihm die Jagd nach Autogrammen zu wenig. Er wollte mehr über die Stars erfahren, über Hintergründe, über ihre Charaktere, über ihre Lebenswege und legte dabei ein besonderes Augenmerk auf die verstorbenen Profis.

In dem Buch werden 20 der bisher 563 verstorbenen Fußballspieler ausführlich vorgestellt. Ihre Todesursachen reichen von Herzversagen über Unfalltod bis hin zu Mord und Suizid. Zu den Porträtierten zählen unter anderen Maurice Banach, Rudi Brunnenmeier, Lutz Eigendorf, Heinz Flohe, Co Prins und Helmut Rahn. Unterteilt in Buchkapiteln mit plakativen Überschriften wie „Schräge Typen in kurzen Hosen“, „Männer für magische Momente“ oder „Stoff für packende Kriminalromane“ und aufgelockert mit Fotos und Zeitungsausschnitten liefert das Autoren-Duo eine kurzweilige Lektüre über die Bundesliga-Legenden.

Ein umfangreicher Statistik-Teil im Anhang enthält neben einem Grabstättenverzeichnis deutscher Nationalspieler eine Liste aller bislang verstorbenen Bundesliga-Spieler mit ihren Lebensdaten, die Anzahl ihrer Spiele und Tore in der Ersten Liga sowie, sofern bekannt, der Todesursache.

„Die Recherche wäre ohne ein funktionierendes Netzwerk von Fußballfreunden, das aus 20 Menschen besteht, niemals möglich gewesen“, erklärt Plum. „Wir stehen im ständigen Austausch. Die Fäden laufen in der Zentrale zusammen – bei mir im Wohnzimmer.“