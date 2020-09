Fußball : „Wir können mit breiter Brust auflaufen“

Straelen Für den Mittelfeldspieler des SV Straelen ist die Partie bei Borussia Mönchengladbach II etwas ganz Besonderes. In der Jugend trug Kevin Weggen zehn Jahre lang das Trikot mit der Raute.

Kevin Weggen gehört zu jenen Spielertypen, die jeder Fußballfan besonders mag. Einfach schon deshalb, weil er das Kämpferherz auf dem rechten Fleck trägt. Seit drei Jahren zählt der junge Mann, der am Dienstag seinen 27. Geburtstag gefeiert hat, zu den absoluten Leistungsträgern des Regionalligisten SV Straelen. Er ist der Lenker im Mittelfeld, ausgestattet mit enormer Spielübersicht, schlägt präzise Flanken und ist gefürchet für seine Distanzschüsse. Am Samstag tritt Weggen in seiner Heimatstadt Mönchengladbach mit dem SV Strae­len bei der U 23-Auswahl der Borussia an. Für ihn ein ganz besonderes Spiel.