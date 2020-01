Schach : „Auf den 64 Feldern ist immer was los“

Kaum Zeit zum Nachdenken: Sven Hendriks, Vorsitzender des SC Straelen, mischte sich beim traditionellen Turnier seines Vereins unter die Zuschauer. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Straelen Der Schachclub Straelen begrüßte am Sonntag rund 200 Denksportler zum beliebten Schnellschach-Turnier.

Das hat bereits Tradition: Immer am ersten Sonntag eines neuen Jahres ist Straelen die Denksport-Zentrale am Niederrhein. Gastgeber Schachclub Straelen begrüßte bei der 32. Auflage des Schnellschach-Turniers im Gymnasium an der Fontanestraße rund 200 Teilnehmer. Vorsitzender Sven Hendriks musste sich mit der Rolle des Zuschauers begnügen, da fast alle Mitglieder des Vereins in die Organisation involviert sind.

Was macht den besonderen Reiz des schnellen Schachspiels aus ?

Der SC Straelen

Sven Hendriks Beim Schnellschach sind die Chancen für vermeintlich schwächere Spieler größer, stärkere Gegner schlagen zu können und damit für eine Überraschung zu sorgen. Der klassische Schachspieler möchte nachdenken. Das ist bei einer Bedenkzeit von gerade einmal 25 Minuten pro Partie kaum möglich. Außerdem ist Schnell- oder Blitzschach für Jugendliche sehr reizvoll, die in der Regel impulsiver spielen. Aktion, Reaktion – da herrscht ständig Bewegung auf dem Brett.

Bedauern Sie etwas, dass Sie selbst nicht mitspielen können ?

Hendriks Etwas wehmütig bin ich da schon. Ich denke gerne an die Zeit zurück, als ich noch für den VfL Nierswalde gespielt und regelmäßig am Straelener Turnier teilgenommen habe. Aber um einen Wettbewerb dieser Größenordnung auf die Beine stellen zu können, muss fast jedes Mitglied in irgendeiner Form anpacken. Oftmals sind auch Freunde und die Familie im Einsatz. Beispielsweise gehören auch meine Frau und meine beiden Söhne zu den Helfern, obwohl sie mit Schach gar nichts am Hut haben.

Wie sind Sie zum Schachspiel gekommen ?

Hendriks Ich bin eine Art Seiteneinsteiger. Ich gehe als Gerüstbauer einem körperlich anstrengenden Beruf nach. Deshalb habe ich nach einem geistigen Ausgleich gesucht und bin beim Schachspiel fündig geworden. Da war ich bereits Mitte 20. Das war eine Entscheidung, die ich auch 30 Jahre später noch nie bereut habe, weil mir dieser Sport immer wieder schöne Momente beschert.

Wie wird man ein guter Schachspieler ?

Hendriks Durch regelmäßiges Training, das ist genau wie in anderen Sportarten auch. Man sollte nach Möglichkeit jede Gelegenheit zum Spielen nutzen und außerdem an dem einen oder anderen Turnier teilnehmen.

Warum würden Sie jungen Menschen empfehlen, Mitglied im Schachclub Straelen zu werden ?

Hendriks Dafür gibt’s viele gute Gründe. Zum einen lernen die Kinder von Anfang an, sich zu konzentrieren. Außerdem wird die Beobachtungsgabe geschult. Auf den 64 Feldern ist schließlich immer was los. Und man muss jede einzelne Figur im Auge behalten, um am Ende erfolgreich sein zu können. Kinder und Jugendliche sind bei uns übrigens schon für einen erschwinglichen Jahresbeitrag von 36 Euro dabei.

Spielen Sie gelegentlich auch gegen einen Computer ?

Hendriks Ich persönlich nicht. Ich brauche ganz einfach ein menschliches Gegenüber. Zum Schachspiel gehört für meine Begriffe der rauchende Kopf eines Gegners einfach dazu. Computer geraten nie ins Schwitzen – und dann macht das Ganze auch keinen Spaß.

Rund 200 Spieler sind diesmal gekommen. Sind Sie mit der Resonanz zufrieden ?

Hendriks Durchaus. Wir hatten diesmal etwas Pech, weil parallel die Bezirksmeisterschaften für Jugendliche in Kleve auf dem Programm stehen. Das hat uns natürlich einige Starter im Nachwuchsbereich gekostet. Aber insgesamt können wir zufrieden sein. Man darf ja auch nicht vergessen, dass sich die Gewohnheiten geändert haben. Die meisten Menschen möchten heutzutage kurzfristig planen und sich nicht schon Wochen oder gar Monate vorher auf einen Termin festlegen.

Gibt es im Schach den typischen Angriffs- oder Abwehrspieler ?

Hendriks Nein. Die Situationen wechseln ständig. Im einen Moment hat man noch ordentlich Krawall gemacht. Und im nächsten muss man sich wieder auf die Verteidigung des eigenen Königs konzentrieren.

Hat das Straelener Schnellschach-Turnier eine Zukunft ?