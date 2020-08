Straelen : SV Herongen hofft auf eine entspannte Saison

Straelen Der A-Ligist hat sich vorgenommen, die neue Spielzeit erfolgreicher und vor allem konstanter zu gestalten. „Der Klassenerhalt und eine entspannte Saison sind unser Hauptziel“, sagt Spielertrainer Sebastian Tissen.

Sebastian Tissen, Spielertrainer des Fußball-A-Kreisligisten SV Herongen, spricht eine Warnung an sein Team aus. „Wir dürfen den Start nicht wieder so verpennen wie im vergangenen Jahr. Da haben wir sehr lange gebraucht, bis es lief“, sagt er. Die Mannschaft gewann nur zwei ihrer ersten neun Partien. In der Folge stabilisierte sich das Team und belegte beim Abbruch der Saison mit 25 Punkten den neunten Platz. Nun will sich die Mannschaft, die zum Auftakt in der Gruppe zwei am Sonntag, 6. September, bei Union Wetten antritt, von Beginn an in ruhigerem Fahrwasser aufhalten.