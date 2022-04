Fußball-Regionalliga : Steffen Weiß soll den SV Straelen retten

Straelen Ein junger „Feuerwehrmann“ soll die Grün-Gelben in den restlichen vier Spielen vor dem drohenden Abstieg bewahren. Der 33-jährige Trainer war zuvor für den Viertligisten SG Sonnenhof Großaspach tätig.

Hermann Tecklenburg, Präsident des SV Straelen, hat noch am Strand von Mallorca die Reißleine gezogen. Nach der 0:1-Niederlage im Kellerduell gegen Alemannia Aachen griff der „Boss“ am Ostersonntag zum Telefon und leitete die Verpflichtung eines neuen Trainers ein. Der „Feuerwehrmann“, der die Mannschaft in den restlichen vier Meisterschaftsspielen vor dem drohenden Abstieg aus der Fußball-Regionalliga bewahren soll, heißt Steffen Weiß, ist 33 Jahre jung und leitete am Donnerstag die erste Trainingseinheit an der Römerstraße.