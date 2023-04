Auszeichnung Kevelaerer Meisterschützen füllen das Goldene Buch der Stadt

Am 5. Februar hatte sich die von Simon Janssen trainierte Luftgewehr-Mannschaft in einem packenden Finale, das bis drei Minuten vor Ende der regulären Schießzeit auf des Messers Schneide stand, mit 3:0 gegen die Schützenbruderschaft Freiheit aus Osterode/Harz durchgesetzt und damit zum vierten Mal in Folge die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft gewonnen. Angesichts dieser herausragenden Leistung war es für Bürgermeister Dominik Pichler selbstverständlich, die Meister-Mannschaft mit Trainern und Verantwortlichen sowie Vertretern der Ratsfraktionen und des Sportausschusses ins Rathaus zu einem geselligen Nachmittag in entspannter Runde einzuladen.