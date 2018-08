St. Georg Kevelaer bildet "Kutscher"" aus

Kevelaer Der Reit- und Fahrverein „St. Georg“ hat erfolgreich neue Gespannfahrer ausgebildet.

Das gar nicht so einfache Lenken eines Gespanns wurde zunächst an einem Fahrlerngerät geübt. Dabei handelt es sich um einen Holzbalken, an dem die Fahrleinen mit Gewichten befestigt sind. Mit dieser Konstruktion wurden unter anderem die gefühlvollen Hilfen, die man beispielsweise für das Einleiten einer Wendung benötigt, erlernt. Dabei waren sich alle Teilnehmer einig, dass die Geselligkeit und der Spaß an der Arbeit mit Pferden nicht zu kurz kommen dürfen. Dann der Tag der Prüfung, an dem zunächst sechs der zehn Absolventen den Basispass der Pferdekunde erlangten. Danach ging es in zwei Gruppen in die praktische Prüfung, die von den Richtern gleichfalls kritisch bewertet wurden. Nach einer Pause wurde das theoretische Fachwissen abgefragt. Zum Ende zeigten sich Anne-Rose Hebben-Erfurt und Eberhard Stripling mit den gezeigten Leistungen äußerst zufrieden, was sich auch in den guten Noten widerspiegelte.