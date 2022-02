Sportschießen : Die „Mission Triple“ ist geglückt

Zum dritten Mal in Folge ist die SSG Kevelaer Deutscher Meister: Sergey Richter, Trainer Simon Janssen (oben v.l.), Jana Erstfeld, Franziska Driessen, Franka Janssen, Anna Janssen und Alexander Thomas (unten v.l.) haben Vereinsgeschichte geschrieben. Foto: SSG Kevelaer Foto: SSG Kevelaer

Kevelaer Mit einem 3:1-Finalsieg gegen den SV Pfeil Vöhringen sichert sich die Luftgewehr-Mannschaft der SSG Kevelaer zum dritten Mal in Folge die Deutsche Meisterschaft und sorgt damit für eine Premiere in der Geschichte der Titelkämpfe.

„Alles kann, nichts muss“ lautet das Motto der Schieß-Sport-Gemeinschaft (SSG) Kevelaer. Doch am Wochenende war es vorbei mit der Bescheidenheit. Erstmals seit Gründung der Luftgewehr-Bundesliga hat eine Mannschaft das Kunststück geschafft, den „Meister-Spiegel“ dreimal in Folge zu gewinnen. Sergey Richter, Anna Janssen, Alexander Thomas, Franka Janssen, Franziska Driessen und Jana Erstfeld feierten gemeinsam mit Trainer Simon Janssen auf der Olympiaschießanlage in Garching-Hochbrück im Finale ein 3:1 gegen den SV Pfeil Vöhringen. Damit ist die Kevelaerer „Mission Triple“ geglückt.

Es war das von vielen Experten erwartete Traumfinale – der Meister der Bundesliga Süd traf auf den Nordmeister und Titelverteidiger aus der Marienstadt. Was sich im Duell der Favoriten abspielte, war an Spannung nicht zu überbieten und völlig ungeeignet für Menschen mit Herzschwäche. So läuft ein Wettkampf ab: Fünf Schützen treten gegeneinander an und feuern in vier Durchgängen jeweils zehn Schuss auf die zehn Meter entfernte Zielscheibe. Die Kunst ist es, die im Durchmesser gerade einmal 0,5 Millimeter kleine Zehn so oft wie möglich zu treffen. Wer zum Schluss die höchste Ringzahl (maximal 400) geschossen hat, gewinnt einen Punkt für seine Mannschaft.

Info Drei Siege bis zum Meistertitel Viertelfinale 3:1 (1973:1965-Ringe) gegen SV Niederlauterbach. Halbfinale 4:0 Sieg (1981:1969) gegen Wissener SV. Finale 3:1-Sieg (1988:1986) gegen SV Pfeil Vöhringen.

Schon im ersten Durchgang wurde deutlich, dass ein Fehlschuss in die Neun über Sieg und Niederlage im direkten Duell entscheiden kann. So hoch war das Level der Schützen, die sich kaum eine Blöße gaben. Ähnlich sah es nach dem zweiten Durchgang aus. Die elektronische Hochrechnung prognostizierte ein 2:2 mit einem Stechduell. In den letzten beiden Durchgängen ging es dermaßen eng zu, dass eine Prognose unmöglich war und minütlich zwischen einem 3:2-Sieg für Kevelaer oder einer 2:3-Niederlage wechselte.

Franzi Driessen, 18-jährige Nachwuchsschützin der SSG, hatte im ersten Durchgang große Probleme und brachte „nur“ 95 Ringe auf die Scheibe. Eine sensationelle Serie von 30 Schüssen in die Zehn konnte ihre Niederlage nicht verhindern: Ein Punkt für Vöhringen. Franka Janssen beendete als zweite Schützin ihr Match und setzte sich mit 397:384-Ringen souverän durch: Ausgleich.

Alexander Thomas lag nach drei Durchgängen mit einer Trefferzahl von 299 gleichauf mit Hannah Steffen, die in ihrer letzten Serie 99 Punkte vorgelegt hatte. Zehn Schuss ins Schwarze mussten her, um für eine Vorentscheidung zu sorgen – und der Student aus Essen holte den „Big Point“ für sein Team. 2:1 für Kevelaer.

Was machten Sergey Richter und Anna Janssen an den Spitzenpositionen? Richters Gegnerin, die Inderin Elavenil Valarivan, hatte ihren Wettkampf mit 398 Ringen beendet. Der Israeli musste seine letzten 13 Schuss allesamt in die Zehn setzen, um ein mögliches Stechen zu erzwingen. Parallel konnte Anna Janssen in ihrem Duell für klare Verhältnisse sorgen. Mit nur einem Ring Vorsprung ging die Junioren-Weltmeisterin aus Kevelaer in den letzten Durchgang. Ihre Gegnerin hatte bereits eine „100“ vorgelegt. Konnte sie nachziehen und ebenfalls eine „100“ schießen, um die „Mission Triple“ als erfolgreich beendet zu erklären?

Um es direkt zu sagen: Richter musste nicht ins Stechen, denn die Weltklasse-Schützin aus der Bauernschaft Berendonk traf zehn Mal ins Schwarze und machte die Meisterschaft und somit den Triumph ihrer Mannschaft perfekt „Natürlich war ich über den aktuellen Stand informiert und wusste, dass ich in meinem Wettkampf für die Entscheidung sorgen kann. Ich habe mich gut gefühlt und schließlich meine Leistung gebracht“, so die nervenstarke Sportlerin.

„Wir wussten natürlich schon vorher, dass der Kader unseres Gegners qualitativ sehr ausgeglichen besetzt ist. Als meine Schwester Franka und danach auch Alexander ihre Wettbewerbe gewonnen hatten, war ich mir schon sicher, dass es zum Titel langen wird“, sagte SSG-Trainer Simon Janssen.