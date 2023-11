Luftgewehr-Bundesliga SSG Kevelaer setzt auf Sergey Richter

Immer dann, wenn es ernst wird, muss Sergey Richter ran. Der israelische Weltklasse-Sportschütze zählt bei der Schieß-Sport-Gemeinschaft (SSG) Kevelaer längst zur Familie. Der inzwischen 34-Jährige hat großen Anteil daran, dass die Luftgewehr-Mannschaft in den vergangenen Jahren den deutschen Meistertitel vier Mal in Folge in die Marienstadt geholt hat. Wenn am kommenden Wochenende in Wissen im Westerwald die Wettkämpfe acht und neun in der laufenden Saison in der Bundesliga Nord anstehen, tritt Richter erstmals wieder für seinen Verein an die Schießlinie.