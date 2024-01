Sportschießen Das Heimspiel des Serienmeisters

Auch wenn der ganz große Nervenkitzel diesmal angesichts der eindeutigen Ausgangssituation ausbleibt, lohnt sich für die Anhänger des Seriensiegers ein Abstecher zur Hüls am Wochenende in jedem Fall. „Unsere Schützinnen und Schützen schießen in der laufenden Saison wieder einmal auf höchstem Niveau. Es herrscht ein toller Teamgeist. Wir möchten die Heimatmosphäre genießen und den Zuschauern einiges bieten“, sagt Simon Janssen. Für den Gastgeber treten voraussichtlich Anna Janssen, Franka Janssen, Alexander Thomas, Franziska Driessen und Hannah Wehren an die Schießlinie. Der israelische Weltklasseschütze Sergey Richter, der Anfang Dezember mit 799 von 800 möglichen Ringen großen Anteil am Doppelsieg gegen den SV Wieckenberg und den Wissener SV hatte, wird wahrscheinlich wieder zum Finale in Neu-Ulm eingeflogen.