Sportschießen Der Serienmeister darf sich feiern lassen

Das war Formsache. Titelverteidiger SSG Kevelaer hat sich am Heim-Wochenende mit einem Doppelsieg für das Finale um die Deutsche Luftgewehr-Meisterschaft qualifiziert, das am Wochenende, 3. und 4. Februar, in der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm ausgetragen wird. Die Mannschaft von Trainer Simon Janssen schlug den SV Kamen (4:1) und die Braunschweiger SG (5:0) und hat damit die Vorrunde in der Bundesliga Nord als Tabellendritter mit 18:4-Punkten abgeschlossen.