Schützen der SSG Kevelaer : SSG-Tiger in München und Rio erfolgreich

Alexander Thomas (M) gewann bei den Deutschen Meisterschaften in München Gold für die SSG. Silber ging an Patrick Müller, Bronze an Florian Krumm (beide Bayern). Foto: SSG Kevelaer

Kevelaer Bei der diesjährigen Deutschen Meisterschaft der Sportschützen in Garching bei München bewiesen die Kevelaerer Tiger der Schießsport-Gemeinschaft erneut ihr Können. Nicht dabei war Anna Janssen. Sie weilte stattdessen in Rio de Janeiro beim World Cup.

„Das olympische Wochenende“, so werden die ersten Wettkampftage während der Deutschen Meisterschaft im Sportschießen bei Garching in München genannt. Das große Gelände an der Ingolstädter Landstraße gleicht zu dieser Zeit einem Armeisenhaufen. Denn zwischen vielen Zelten der einzelnen Schießsportartikel–Händler tummeln sich die Sportler, Betreuer und Fans. Als Sportler vor Ort waren in diesem Jahr wieder einige Tiger der Schießsportgemeinschaft Kevelaer. Sie traten in den Disziplinen Kleinkaliber und Luftgewehr an. Und das wie in den Vorjahren wieder ziemlich erfolgreich. Denn der Trainingsfleiß der Kevelaerer Sportler wurden wie im Vorjahr, als sie einige Medaillen während der zweiwöchigen Veranstaltung gewannen, auch im vorolympischen Jahr mit Podiumsplatzierungen und Spitzenergebnissen belohnt.