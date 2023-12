Sportschießen Der Serienmeister schießt sich ins Finale

Der Mission Titelverteidigung steht nichts mehr im Weg. Die Luftgewehr-Bundesligaschützen der Schieß-Sport-Gemeinschaft (SSG) Kevelaer haben sich am Wochenende in Wissen (Rheinland-Pfalz) vorzeitig erneut für das Endturnier um die Deutsche Meisterschaft qualifiziert. Die Mannschaft, die in den vergangenen Jahren vier Mal in Folge den Meisterspiegel in die Marienstadt geholt hat, schoss sich grandios ins Finale. Allein der Auftritt der beiden „Stars“ machte deutlich, dass die Konkurrenz auch in der laufenden Saison Probleme haben dürfte, die Seriensieger zu stoppen. Der israelische Weltklasseschütze Sergey Richter, der aus Moskau angereist war, und „Gold-Anna“ Janssen trafen bei insgesamt 80 Versuchen jeweils satte 79 Mal in die Zehn – das war die halbe Miete zum angestrebten Doppelsieg am Wochenende.