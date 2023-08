Reitsport Fehlerfrei: Saskia van Stephoudt gewinnt Preis von Kevelaer

Das Drehbuch des zweitägigen Sommerturniers des Reitervereins „von Bredow“ Wetten hatte einen krönenden Höhepunkt auf Lager. Zur Freude der Zuschauer lief Lokalmatadorin Saskia van Stephoudt in der mittelschweren Springprüfung um den Preis der Stadt Kevelaer noch einmal zur Höchstform auf. Mit ihrem Pferd Zaras Dreams of Scarlet blieb sie in der Siegerrunde als einzige Reiterin fehlerfrei und legte ganz nebenbei auch noch in 41,42 Sekunden die schnellste Zeit hin.