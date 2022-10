Reitsport : Vier Tage lang Spitzensport im Parcours auf dem Domselshof

In der großen Reithalle auf dem Kerkener Domselshof stehen etliche hochkarätig besetzte Springprüfungen auf dem Programm. Foto: Stephan Derks

Kerken Kerkener Spring-Event: In der Reitsporthalle am Genender Weg wird den Zuschauern einiges geboten. Höhepunkt ist der „Große Preis von Kerken“.

Auf dem Domselshof geht’s Schlag auf Schlag. Am Wochenende steht mit dem Kerkener Spring-Event der absolute Höhepunkt der vierwöchigen Turnierserie auf dem Programm, die aktuelle viele Reitsportfreunde in die Halle am Genender Weg lockt. Von Donnerstag bis Sonntag ist der dortige Parcours unter anderen Schauplatz von sage und schreibe neun Springprüfungen der schweren Klasse.

Am Donnerstag erfolgt der Startschuss ins prall gefüllte Turnier-Wochenende um 9 Uhr mit einem mittelschweren Springen für junge Pferde. Die Starter dürfen sich sicher sein, das Phil Schmauder und Philipp Schwender einen anspruchsvollen Parcours aufbauen. Das erste S*-Springen im Rahmen des Spring-Events – eine Zwei-Phasen-Prüfung – wird um 16.30 Uhr angeläutet. Turniertag eins endet ab 18.30 Uhr mit dem M*-Springen, zu dem 40 Nennungen vorliegen. Auch der Freitag wird um 9 Uhr mit einer mittelschweren Prüfung eröffnet. Höhepunkte sind das Punkte-Springen der Klasse S* mit Joker (14 Uhr) und das S**-Springen mit Stechen (18.30 Uhr). Am Samstag geht’s ab 9 Uhr mit einem M*-Springen im Rahmen der „Peden Bloodstock Amateur Tour“ weiter. Ab 11 Uhr erhalten die jungen Reiterinnen und Reiter der Altersklasse „U 25“ die Gelegenheit, ihr Können in einem S*-Springen zu zeigen. Nach vier weiteren Prüfungen, darunter zwei S*-Springen“, bildet das Gruppen-S**-Springen mit Siegerrunde (20.15 Uhr) das Highlight des Tages.

Am Sonntag müssen auch die Reitsportfreunde rechtzeitig ihre Uhren um eine Stunde zurückstellen (Ende der Sommerzeit). Um 9.30 Uhr wird der vierte Tag des Kerkener Spring-Events mit einem S*-Springen eröffnet, in dem ein Stechen über Sieg und Platzierung entscheidet. Nach zwei weiteren Springen (Klasse M** und S* mit Stechen), bildet ab 15.15 Uhr das Zwei-Sterne S-Springen mit Stechen um den Großen Preis von Kerken, zu dem 44 Nennungen vorliegen, den Höhepunkt und Abschluss des Spring-Events auf dem Domselshof. Zuschauer sind an allen Tagen herzlich willkommen, der Eintritt ist frei.