Reitsport Spannendes Duell um den „Großen Preis von Kerken“

Dabei verlangte dieser Parcours den Reitern technische Fähigkeiten und den Pferden Sprungkraft und Präzision ab. Das Publikum fieberte mit, als die Sportler im Sattel ihre Pferde geschickt durch den Parcours lenkten und über die anspruchsvollen Hindernisse navigierten. Mit jedem Sprung stieg die Spannung. Die Zuschauer hielten den Atem an und schauten gebannt zu, ob die Herausforderung gemeistert werden kann. Am Ende hatten es vier Teilnehmer in das ebenso nervenaufreibende Stechen geschafft, in dem nur die für den ZRFV Marl startende Angelique Rüsen fehlerfrei blieb. Stark, wie die Deutsche Meisterin von 2018 den Hengst Atomic Z auch hier hochkonzentriert in einer Zeit von 38,72 Sekunden über die Sprünge lenkte. Johanna Zander-Keil hatte alles auf eine Karte gesetzt und war mit ihrem Wallach Boleybawn Actor vier Hundertstelsekunden schneller als Rüsen unterwegs – doch die Berlinerin überritt mit einem Hindernisfehler die Ziellinie.