Große Umfrage im November : Kevelaer plant den Sport der Zukunft

Seit einem Jahr macht (nicht nur) der Nachwuchs im neuen Skatepark große Sprünge. Foto: Heinz Spütz

Kevelaer Ob Fitness-, Gesundheits- oder Leistungssport: Die Marienstadt ist aktuell bereits sehr gut aufgestellt und hält ein attraktives Angebot für alle Generationen bereit. Ein Sportentwicklungsplan soll die Nachhaltigkeit sichern.

In diesen Tagen macht die Schieß-Sport-Gemeinschaft Kevelaer wieder Werbung für die Marienstadt. Wie berichtet, räumten die Sportschützen bei der Deutschen Meisterschaft auf der Olympia-Schießanlage in München-Hochbrück am Wochenende mächtig ab. Allen voran Anna Janssen, die mit vier Goldmedaillen ihre Ausnahmestellung im nationalen Schießsport bestätigte. Es wird immer wahrscheinlicher, dass im Sommer 2024 ganz Kevelaer bei den Olympischen Spielen in Paris der jungen Frau aus dem Weiler Berendonk im Kampf um Gold die Daumen drückt.

Seit vielen Jahren zählt der Kevelaerer SV zu den ersten Adressen in Sachen Nachwuchsfußball im Gelderland; die Volleyballer des KSV sind ebenfalls sehr erfolgreich unterwegs. Doch abgesehen davon hat die Stadt die Zeichen der Zeit erkannt und frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt. Die sportlche Betätigung ist heutzutage nicht mehr unbedingt an einen Verein gebunden, sondern oftmals eine individuelle Angelegenheit. Das gilt für alle Generationen.

Liss Steeger vom Kneippverein Gelderland ist vom „Atemweg“ am Gradierwerk im Solegarten St. Jakob begeistert. Foto: Stadt/Stadt Kevelaer

Info Die Experten stehen Rede und Antwort Der Startschuss Da interessierte Bürger und Sportvereine früh ins Boot geholt werden sollen, findet am Montag, 26. September, ab 19 Uhr eine Online-Auftaktveranstaltung zum Sportentwicklungsplan statt. Das Bonner Planungsbüro wird die Abläufe detailliert vorstellen und hält alle wichtigen Informationen bereit.

Anmeldungen nimmt Andreas Baers von der Verwaltung ab sofort per E-Mail entgegen: andreas.baers@kevelaer.de

Auf der Hüls hat die Marienstadt in den vergangenen Jahren eine Art Sport- und Gesundheitszentrum für Jung und Alt entwickelt. Unter dem Motto „Einfach mal durchatmen“ ist der Solegarten St. Jakob ein beliebter Treffpunkt – längst auch für Touristen. Speziell der barrierefreie Kneipp-Pfad („Atemweg“) animiert zur sportlichen Betätigung. An den zwölf Stationen befinden sich QR-Codes, mit denen sich kleine Videos abrufen lassen. Damit auch jeder weiß, wie die Fitness-Übungen funktionieren.

Gleich nebenan tobt sich die Jugend aus. Nach nur dreimonatiger Bauzeit konnte Bürgermeister Dominik Pichler den Skatepark eröffnen, der in der Form des Kevelaerer „K“ gestaltet worden ist. Für weitere Anlaufstellen für Freizeit- und Gesundheitssportler sorgt das Sportbildungswerk, das beispielsweise in der Begegnungsstätte Winnekendonk eine Reihe von Kursen für die ganze Bevölkerung anbietet. Es lässt sich festhalten: In Sachen Sport hat sich Kevelaer schon jetzt eine Bestnote verdient. Doch die Verantwortlichen denken überhaupt nicht daran, sich auf den Lorbeeren und dem erfreulichen Ist-Zustand auszuruhen. „Spätestens in der Pandemie haben wir alle gemerkt, wie wichtig der Sport für die mentale Gesundheit und das soziale Miteinander ist. Deshalb verfolgen wir ein nachhaltiges Ziel und möchten die Sportentwicklung in unserer Stadt auf die Anforderungen der Zukunft ausrichten“, sagt Andreas Baers, stellvertretender Leiter der Abteilung Schulen und Sport und Projektverantwortlicher bei der Stadtverwaltung Kevelaer.