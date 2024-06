Sportschießen Dreimal EM-Gold für Hannah Wehren

Hannah Wehren, Nachwuchs-Schützin der Schießsportgemeinschaft (SSG) Kevelaer, ist auf dem besten Weg, in die großen Fußstapfen ihres Vorbildes Anna Janssen zu treten. Bei der Europameisterschaft in Osijek/Kroatien hat die 19-jährige Abiturientin aus Uedemerbruch in den Juniorinnen-Wettbewerben mit dem Kleinkaliber-Gewehr ordentlich abgeräumt und mit einem Koffer voller Edelmetall die Heimreise an den Niederrhein angetreten.