Sportschießen : Anna Janssen ist zweifache Weltmeisterin

„Gold-Anna“ Janssen hat wieder einmal ins Schwarze getroffen. Bei der Siegerehrung tauschte sie ausnahmsweise den Kevelaerer Tiger gegen einen Papagei in den Deutschland-Farben ein. Foto: German Shooting News

Kevelaer Sportschießen: Von ihren letzten Titelkämpfen als Juniorin ist die Kevelaererin mit zwei Goldmedaillen zurückgekehrt. Die 20-Jährige siegte in Peru mit dem Kleinkaliber-Gewehr im Einzel und im Mixed an der Seite von Max Braun.

Ganz Kevelaer ist stolz auf Anna Janssen. Die Marienstadt hat eine zweifache Weltmeisterin in ihren Reihen. Die 20-jährige Sportschützin der Schieß-Sport-Gemeinschaft (SSG) Kevelaer gewann bei der Junioren-WM, die vom 29. September bis zum 9. Oktober in der peruanischen Hauptstadt Lima ausgetragen wurde, zweimal Gold und eine Bronze-Medaille mit dem Kleinkaliber-Gewehr. Damit avancierte die junge Frau, die in der Bauernschaft Berendonk aufgewachsen ist, zur erfolgreichsten Sportlerin des Deutschen Schützenbundes (DSB) bei den internationalen Wettkämpfen.

Anna Janssen konnte schon vor dem Abflug nach Südamerika eine umfangreiche Titelsammlung vorweisen. Ihr fehlte bislang noch WM-Gold. Bundestrainerin Claudia Kulla hatte die Kevelaererin für acht Starts innerhalb von elf Tagen nominiert und bot ihr damit genug Gelegenheit, den Medaillensatz zu vervollständigen. „Bei jedem Start war ich bis zu fünf Stunden in der Halle“, sagt sie. „Eigentlich war ich schon nach dem dritten Tag kaputt.“

Info Die Medaillensammlung der Anna Janssen Weltmeisterschaften Zweimal Gold, einmal Silber, zweimal Bronze.

Europameisterschaften Fünfmal Gold, dreimal Silber, zweimal Bronze. Deutsche Meisterschaften Zweimal Deutscher Luftgewehr-Mannschaftsmeister mit der SSG Kevelaer.

Wenige Tage vor Beginn der Weltmeisterschaft hatte Anna ihre Form mit dem Luftgewehr als „geht so“ und mit dem Kleinkaliber-Gewehr als „ganz gut“ beschrieben. Im Klartext ausgedrückt war ihr Ziel, mit dem Luftgewehr oder im Kleinkaliber-Dreistellungskampf ins Finale der besten Acht einzuziehen und im Idealfall in die Medaillenränge zu kommen.

Doch es lief zunächst nicht so, wie sie es sich vorgestellt hatte. Denn in den beiden genannten Wettbewerben verpasste sie den Finaleinzug jeweils knapp. „Der zehnte Platz mit dem Luftgewehr war eigentlich noch ganz okay. Da konnte ich nicht allzu viel erwarten. Der neunte Platz mit dem Kleinkaliber-Gewehr war für mich eine Riesenenttäuschung. Da hatte ich mir wesentlich mehr ausgerechnet“, sagte sie nach der Rückkehr in der Heimat. Für einen echten Stimmungsaufheller sorgte sie dann selber, als sie mit dem Kleinkaliber-Gewehr im Liegendschießen vor der Amerikanerin Mary Tucker und der Österreicherin Scheileen Waibel Gold gewann. „Natürlich habe ich mich über die Medaille wahnsinnig gefreut. Aber ich muss auch sagen, dass dieser Wettkampf in Zukunft nicht mehr olympisch sein wird und deshalb von der Wertigkeit nicht allzu hoch einzuordnen ist.“

Große Hoffnung auf weiteres Gold keimte in der Königsdisziplin auf, dem Dreistellungskampf mit der Mannschaft. „In den Vorkämpfen habe ich mit Larissa Weindorf und Nele Stark überragende Ergebnisse geschossen und so die Ambitionen auf einen Sieg untermauert. Das es am Ende der dritte Platz wurde, war trotzdem ein großer Erfolg.“

Der große Coup gelang ihr am letzten Wettkampftag. An der Seite von Max Braun feierte sie in der Disziplin „Mixed-KK-3-Stellung“ den Gewinn der zweiten Goldmedaille. „Das war der coolste Wettkampf überhaupt. Und über Gold bin ich mächtig stolz, weil wir die Top-Favoriten aus Indien glatt bezwingen konnten“, so Janssen.