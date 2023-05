Nachruf Ein Leben für den Breitensport: Trauer um Franz Josef Probst

Franz Josef Probst ging’s nicht um die sportlichen Großereignisse und das damit verbundene Rampenlicht. Sein Herz schlug stets für die kleinen Vereine an der Basis, die ihren Nachwuchs zu irgendwelchen Sportfesten in der Provinz schickten. Und deren Interessen hat der Mann, der beispielsweise noch vor sechs Jahren den „Franz-Josef-Probst-Nachwuchstalent-Cup“ ins Leben rief, nachhaltig gefördert. Nur ein Beispiel: Als stellvertretender Sprecher der Ständigen Konferenz der Verbände gehörte er zum Präsidium des Landessportbundes. Was sich nach einem Wortungetüm anhört, hatte in Wirklichkeit Hand und Fuß. Als Sprachrohr der Kreis- und Stadtsportbünde/-verbände machte sich Franz Josef Probst dafür stark, dass Fördergelder nicht einfach nur in sportlichen Großprojekten verschwinden, sondern tatsächlich auch in den Kassen der Dorfvereine landen.