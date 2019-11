Fußball : Sportfreunde auf Platz eins, SV Sevelen II stolzer Derbysieger

Gelderland Fußball-Kreisliga B, Gruppe 2: Viktoria Winnekendonk – SC Auwel-Holt II 8:1 (4:0). So deutlich wie das Ergebnis waren an diesem Sonntag auch die Verhältnisse auf dem Platz. „Es war mehr als eine klare Sache.

Concordia Goch – Viktoria Winnekendonk II 6:0 (5:0). Die Winnekendonker Reserve hat in der laufenden Saison schon einige Favoriten geärgert, in Goch war das jedoch nicht der Fall. „Das Spiel war extrem Concordia-lastig, die Mannschaft hat es gut gemacht“, lobte Gochs Trainer Dirk Ernesti. Das galt vor allem für die erste Halbzeit, in der Rene Schneider und Peter Küppers jeweils doppelt sowie Andre Küppers trafen. Nach der Pause schalteten die Hausherren einen Gang runter, konnten durch Jan Hinnemann aber noch den Schlusspunkt setzen.