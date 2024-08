Zu deutliche Niederlage im FVN-Pokal Sportfreunde Broekhuysen wachen erst in der zweiten Halbzeit auf

Die Gäste hielten den Druck hoch, attackierten früh und zwangen so die Heimelf zu Fehlern. Daraus ergaben sich immer wieder torgefährliche Szenen, die die Hausherren aber mit Glück und Geschick überstanden. So verfehlte in der 15. Minute Tuncay Altunas freistehend das Tor nur knapp, ein zweites Tor wäre für die Gäste in dieser Phase verdient gewesen. „Wir haben am Anfang viel zu passiv verteidigt und waren nicht mutig genug, haben es dann in Laufe des Spiels besser in den den Griff bekommen“, so SFB-Coach Sebastian Clarke.