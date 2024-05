Fußball-Bezirksliga Sportfreunde Broekhuysen belohnen sich in zweiter Halbzeit

Für die Heimelf, die sich im Abstiegskampf noch rechtzeitig in Sicherheit gebracht hatte und befreit aufspielen konnte, ist diese Niederlage zu verschmerzen. Ausgeglichen begann die Partie, auf beiden Seiten passierte vor den Toren zunächst noch recht wenig. Nach rund 20 Minuten wurden die Sportfreunde druckvoller und in ihren Aktionen auch gefährlicher. Einen Kopfball von Leon Peun kratzte ein Kevelaerer Verteidiger gerade noch von der Linie. Glück hatte der KSV, als ein Freistoß von Maurice Horster an den Pfosten klatschte. Auch eine Eckenserie überstanden die Kevelaerer schadlos. Vor der Pause befreite sich die Heimelf aber noch einmal vom Druck, hatte eine Riesenmöglichkeit durch Maximilian Gastens, der den Spielverlauf fast auf den Kopf gestellt hätte. So ging es torlos in die Pause.