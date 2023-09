Fußball-Bezirksliga Sportfreunde erobern Platz eins

In der neunten Minute folgte nach einem langen Ball von Leon Peun ein Angriff, wie es ihn in der abgelaufenen Saison in der A-Junioren-Leistungsklasse häufiger zu sehen gab. Auf dem rechten Flügel setzte sich Nick Ernst, Anfang Juni 18 Jahre jung geworden, durch und beförderte den Ball in den Strafraum. Dort lauerte der 17-jährige Maurice Horster und erzielte das 1:0. Anschließend markierte der junge Stürmer, der den zum Ligarivalen Viktoria Goch abgewanderten Igor Puschenkow früh vergessen lässt, per Kopf sein Saisontor Nummer sechs zum 2:0 (25.). Unmittelbar vor der Pause gelang Xantens Niklas Maas aus der Distanz das 1:2.