Fußball-Bezirksliga Sportfreunde-Teenager mit Tor-Instinkt

So aber rissen die Sportfreunde das Geschehen nach der Pause an sich und feierten einen 2:1 (1:1)-Erfolg. Ein verdientes Resultat – da waren sich nach dem Schlusspfiff beide Seiten einig. In den Mittelpunkt rückte einmal mehr einer der jüngsten Spieler, die in dieser Saison in der Bezirksliga zum Einsatz kommen. Der 17-jährige Maurice Horster, der schon beim 4:0 gegen den Uedemer SV einen Doppelpack beigesteuert hatte, erzielte beide Treffer für den Gastgeber. Für seinen Trainer Sebastian Clarke gar nicht einmal so überraschend: „Der Junge hat in der Leistungsklasse gezeigt, dass er den Instinkt mitbringt, den man im gegnerischen Strafraum braucht.“