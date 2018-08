Sportfreunde Broekhuysen setzen auf Qualität

Fußball : Dorfverein startet die Qualitätsoffensive

Foto: SF Broekhuysen

Broekhuysen Fußball-Bezirksligist hat sich auf mehreren Positionen gezielt verstärkt, bleibt aber wie immer auf dem Teppich.

Am 13. Mai hatten die Sportfreunde Broekhuysen endlich Gewissheit. Zwar hatte der Aufsteiger seine spielerische Klasse von Anfang an immer wieder aufblitzen lassen. Doch erst an jenem Tag machte die Mannschaft um Spielertrainer Sebastian Clarke mit einem 2:1-Heimerfolg gegen den SV Walbeck den Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga perfekt.

Eigentlich war das Team zu stark für den Abstiegskampf – das Potenzial für einen Platz in der oberen Tabellenhälfte war schon in der vergangenen Spielzeit vorhanden. Der erfahrene Coach und Spielmacher Sebastian Clarke erhebt keine Einwände: „Sicherlich hatten wir uns etwas mehr erhofft.“ Doch wie so oft im Fußball spielten Unwägbarkeiten eine Rolle, die ein Trainer gar nicht oder nur schwer beeinflussen kann. „Wir hatten von Anfang an Verletzungspech. Einige Leistungsträger sind monatelang ausgefallen. Und das hat sich zwangsläufig bemerkbar gemacht“, sagt Clarke.

Im Schatten des „großen“ Lokalrivalen SV Straelen startet der Dorfverein jetzt eine Qualitätsoffensive, um sich dauerhaft in der Bezirksliga etablieren und etwas häufiger stressfreie Sonntage verbringen zu können. Der Spielertrainer hat seine guten Kontakte rund um die Römerstraße genutzt, wo er im grün-gelben Dress ein Jahrzehnt lang zu den absoluten Leistungsträgern gehört hatte.

So hat Clarke es tatsächlich geschafft, Philipp Brouwers von einem Wechsel zu den Sportfreunden zu überzeugen. Der 27-Jährige musste zwar in den vergangenen Jahren immer wieder seine sportliche Laufbahn wegen diverser Verletzungen unterbrechen. Doch wenn der schnelle Mittelfeldspieler, der über die linke Seite enormen Zug zum gegnerischen Tor hat, über einen längeren Zeitraum fit bleibt, dürfte er in der Bezirksliga eine überragende Rolle spielen. Des Weiteren sucht ein junger Mann sein Glück „Op den Bökel“, der Lust hat, endlich wieder Fußball zu spielen. Der inzwischen 20-jährige Yannis Weyers zählte in der abgelaufenen Saison zwar zum Oberliga-Kader des SV Straelen. Doch das große Talent kam nicht zum Einsatz, weil der spätere Meister und jetzige Regionalligist im defensiven Mittelfeld ein Überangebot hatte. An Spielern wie Fabio Ribeiro oder Kevin Weggen gab’s in Straelen zwangsläufig kein Vorbeikommen – die Sportfreunde indes dürften viel Freude am talentierten Kicker haben, der gleich einmal die Trikotnummer „6“ erhalten hat.



Außerdem kehrt ein mittlerweile gestandener Landesliga-Kicker nach Broekhuysen zurück. Mittelfeldspieler Fabian Göckler, der in der Saison 2014/15 zu jener Sportfreunde-Auswahl gehörte, die das einmalige „Abenteuer Landesliga“ bestritt, ist wieder da. Und ist als Leistungsträger fest eingeplant, nachdem er zuletzt drei Jahre lang zum Stammpersonal der Vereinigten Sportfreunde (VSF) aus Amern gezählt hatte.

Weiterer Neuzugang ist Wutthichat Phonyong. Der 24-jährige Angreifer ist zwar außerhalb seines Heimatvereins SV Veert noch nirgendwo glücklich geworden. In der vergangenen Spielzeit brachte er es gerade einmal auf zwei Einsätze im Kreisliga-Oberhaus für den späteren Aufsteiger Kevelaerer SV. Aber wer weiß – vielleicht kriegt „Wutti“ unter Anleitung von Sebastian Clarke und im familiären Broekhuysener Umfeld noch einmal die Kurve. Wären da noch zwei „gefühlte“ Neuzugänge. Verteidiger Christoph Elspaß und der junge Torjäger Finn Helders, die nach langen Verletzungspausen endlich wieder bereit für neue Taten sind. Aktuell haben die Sportfreunde „nur“ noch zwei Sorgenkinder in ihren Reihen: Mittelfeldspieler Marcel Thyssen hat zwar eine Fußoperation erfolgreich überstanden, muss aber noch längere Zeit pausieren. Und auch Angreifer Igor Puschenkow, der sich im Wettbewerb um den Voba-Cup im Spiel gegen den SV Walbeck den Fuß umgeschlagen hatte, wird die Anfangsphase der neuen Saison verpassen. Mit dem Verlauf der Vorbereitung ist Sebastian Clarke insgesamt zufrieden. „Wir haben sehr viel ausprobiert und experimentiert. Die Ergebnisse sahen vielleicht nicht immer gut aus. Doch ich habe einige wichtige Schlüsse aus den Testspielen ziehen können“, versichert der Trainer.