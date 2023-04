Fußball-Landesliga Mit den Talenten ins nächste Abenteuer

Deshalb haben sich die Sportfreunde zunächst einmal in den eigenen Reihen umgeschaut und sind in der A-Jugend auf vier interessante Talente gestoßen, die in der kommenden Saison in den Kader der ersten Mannschaft aufrücken sollen. Der 17-jährige Maurice Horster schießt in der Leistungsklasse Tore wie am Fließband. Nick Ernst, Sohn des früheren Jugendnationalspielers und Zweitliga-Profis Ronny Ernst, wurde vor einigen Jahren von den Scouts von RW Oberhausen entdeckt und spielte dort vor drei Jahren in der U 15-Regionalliga West. Der Traum von einer Profikarriere hat sich zwar zerschlagen, doch bei den Sportfreunden zählt der junge Mann zu den Hoffnungsträgern. Ebenso wie Angreifer Tobias Maaßen und Mittelfeldspieler Hendrik Hünnekens, die bereits in der laufenden Saison ihre ersten Kurzeinsätze in der Landesliga absolviert haben.