Fußball-Landeslliga Sportfreunde feiern einen fast schon sensationellen Kantersieg

Dennoch gaben sich die Gäste aus Klosterhardt nicht geschlagen, bissen sich aber an der sattelfesten Broek­huysener Abwehr die Zähne aus. In der Schlussphase wurde es bitter für den Tabellendritten. In der 70. Minute traf Yannis Weyers zum 4:0, sechs Minuten später durfte Igor Puschenkow zum dritten Mal an diesem unterhaltsamen Nachmittag jubeln. Das halbe Dutzend machte Justin Theelen zwei Minuten vor dem Spielende voll. „Wir hatten heute eine Treffsicherheit wie zu besten Bezirksligazeiten. Wir sind jetzt über dem Strich und haben für das nächste Jahr eine gute Basis geschaffen“, so Clarke. Der Aufsteiger verabschiedet sich nach dem fünften Saisonsieg als Tabellenachter in die Winterpause (18 Punkte) und hat im Vergleich zur Konkurrenz im Abstiegskampf jetzt auch noch ein ausgezeichnetes Torverhältnis.