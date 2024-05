Spiel endet nicht vorzeitig Sportfreunde Broekhuysen besiegen den geschwächten TuS Asterlagen

In einer noch ausgeglicheneren ersten Halbzeit gingen die Gastgeber bereits in der zwölften Minute in Führung. Sven van Bühren traf für die Sportfreunde. In der Folge spielten weiter nur die Gastgeber. Stan Hesen (33.) erhöhte folgerichtig auf 2:0. Kurz vor der Halbzeit bäumten sich die Gäste noch einmal auf und verkürzten durch Serkan Yilmaz (40.). In der zweiten Hälfte kam kaum noch Gegenwehr von den Asterlagern, was die Sportfreunde gnadenlos ausnutzen. Max Brusius (53.) sowie Hesen (57.) und Sven van Bühren (66.) mit ihren Doppelpacks machten das halbe Dutzend voll. Leon Peun (78.) und Norman Kienapfel (82.) trafen letztlich noch zum 8:1-Endstand.