Fußball-Landesliga Sportfreunde rücken auf Platz sieben vor

In der ersten Halbzeit hatte der Gastgeber etwas mehr Zug zum Tor. Sven van Bühren lief in der 17. Minute alleine auf Gästekeeper Jendrik Maas zu und markierte überlegt das 1:0. Knapp zehn Minuten später köpfte Marcel Thyssen einen von Coen Aarts getretenen Freistoß zur 2:0-Führung ein. Die SGE-Abwehr hinterließ dabei alles andere als einen sicheren Eindruck. Doch die Mannschaft von Trainer Sebastian Kaul meldete sich zurück. In der 32. Minute legte Robin Deckers mit einer Bogenlampe für Jefferson Gola auf, der unbedrängt den Anschlusstreffer erzielte. Dieses Tor verlieh der SGE Auftrieb, die Mannschaft setzte nach und drängte auf den Ausgleich. Doch Fabian Berntsen und Oussama Toumzine ließen gute Möglichkeiten ungenutzt.