Fußball-Bezirksliga : Sportfreunde jetzt schon Dritter

Straelen Fußball-Bezirksliga: Ersatzgeschwächter TSV Weeze verliert 0:4 in Broekhuysen. Die Sportfreunde springen auf Platz drei und etablieren sich in der Spitzengruppe.

Mit einem 4:0 (2:0)-Heimsieg gegen den TSV Weeze hat sich Fußball-Bezirksligist Sportfreunde Broekhuysen auf den dritten Platz verbessert. Gegen eine erneut von Verletzungssorgen geplagte Weezer Mannschaft gingen die Gastgeber nach zehn Minuten durch Justin Theelen in Führung. Vor der Pause erhöhte Leon Peun in einer bis dahin schon einseitigen Partie auf 2:0 (39.). Auch nach dem Seitenwechsel bestimmten die Sportfreunde gegen überforderte Gäste das Geschehen auf dem schwer zu bespielenden Untergrund.

Maik Weymanns (48.) und Sven van Bühren (49.) sorgten mit einem Doppelschlag frühzeitig für klare Verhältnisse. Die Blau-Gelben aus Weeze waren zwar bemüht, konnten sich aber gegen die gut gestaffelten Gastgeber nur ganz selten einmal in Szene setzen. Am Ende musste sich der TSV zum dritten Mal in Folge geschlagen geben und war mit dem Ergebnis noch gut bedient. „Der Erfolg geht unter dem Strich auch in der Höhe in Ordnung“, sagte Sportfreunde-Spielertrainer Sebastian Clarke nach der Partie, die wegen der schlechten äußeren Verhältnisse nur wenige spielerische Höhepunkte zu bieten hatte. „Wir hatten etwas Glück beim Führungstreffer, der leicht abgefälscht wurde. Aber in der Folge haben wir hinten nichts zugelassen. Und vorne hatten wir noch weitere Chancen und hätten das Ergebnis auch noch etwas höher gestalten können“, sagte Clarke.