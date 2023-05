Dramatisches Saisonfinale Abstiegskampf für den Mathe-Unterricht

Die laufende Saison in der Fußball-Landesliga, Gruppe 2, wird den beteiligten Mannschaften noch lange in Erinnerung bleiben. An der Spitze liefern sich der Mülheimer FC und der SV Scherpenberg schon seit Monaten ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Meisterschaft, das erst am Sonntag endgültig entschieden wird. Ab Platz drei mussten nach der Winterpause alle Mannschaften den Blick nach unten richten. Vor dem letzten Spieltag steht erst einer von vier Absteigern fest: Schlusslicht TSV Wachtendonk-Wankum. Die Sportfreunde Broekhuysen bilden mit dem punktgleichen Verfolger Spvgg. Sterkrade-Nord, dem VfB Bottrop und Genc Osman Duisburg das Quartett der verbliebenen Wackelkandidaten, von denen am Sonntagabend nur einer auf den Klassenerhalt anstoßen darf. Und so stehen die Chancen der Sportfreunde, die am Sonntag ab 15.30 Uhr beim Tabellenachten DJK Lowick gefordert sind: