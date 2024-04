Fußball-Kreisliga A Sportfreunde verteidigen Platz 13

„Wir hätten eigentlich bis zur Pause noch nachlegen müssen“, ärgerte sich Sportfreunde-Trainer Philipp Hinkelmann nach der Partie über die mangelnde Chancenverwertung seiner Mannschaft. Das sollte sich rächen. In Durchgang zwei traten die Gäste endlich so auf, wie es Trainer Thomas von Kuczkowski eigentlich von Beginn an erwartet hatte. Seine Mannschaft bekam zunehmend Oberwasser. Martin Peeters traf nach 78. Minuten zum 1:2, Thorben Möller erzielte in Minute 82 den mittlerweile verdienten Treffer zum 2:2-Ausgleich. In der Folge geriet die Abwehr der Gastgeber noch einige Male in Bedrängnis. An der Punkteteilung jedoch änderte sich nichts mehr. „Ich bin nicht damit zufrieden, wie die Mannschaft in die Partie gestartet ist. Allerdings bin ich mehr als zufrieden mit der Art und Weise, wie sie im zweiten Durchgang hier noch Moral bewiesen hat. Wir werden weiterhin versuchen, Platz 13 zu erreichen“, so Thomas von Kuczkowski nach der Partie. „Wir haben gut begonnen, können am Ende aber froh sein, einen Punkt geholt zu haben“, sagte Philipp Hinkelmann nach der abwechslungsreichen Partie.