Vor dem Start: Sportfreunde Broekhuysen : Dorfverein geht gelassen ins Abenteuer

Bereit für das Abenteuer Landesliga: Leon Peun, Jan Teegelbeckers, Igor Puschenkow, Christoph Elspaß, Joshua Frenzen, Mikel Moorhead (obere Reihe v.l.), Betreuer Bodo Peters, Dennis Belzek, Luca Schmermas, Spielertrainer Sebastian Clarke, Stan Hesen, Max Brusius, Co-Trainer Philipp Venten (mittlere Reihe v.l.), Coen Aarts, Justin Theelen, Marek Schaffers, Finn Bünnings, Niklas Hoffmann, Sven van Bühren (unten v.l.). Foto: Heinz Spütz

Straelen Zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte mischen die Sportfreunde Broekhuysen in der Fußball-Landesliga mit. Mit mannschaftlicher Geschlossenheit gelang der Aufstieg – dies soll auch in Zukunft der Schlüssel zum Erfolg sein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Klaus Schopmans

Vorhang auf für das zweite Abenteuer Fußball-Landesliga. In der Saison 2014/15 mischten die Sportfreunde Broekhuysen erstmals in ihrer Vereinsgeschichte in der sechsthöchsten Spielklasse mit. Im vergangenen Sommer gelang erneut der Aufstieg, weil die Jungs in den grünen Trikots eine enorme mannschaftliche Geschlossenheit an den Tag legten und damit unter anderen nominell besser besetzte Konkurrenten wie beispielsweise den Topfavoriten Viktoria Goch hinter sich ließen. Am Ende machten die Sportfreunde mit sechs Punkten Vorsprung auf den Verfolger aus der Weberstadt ihr Meisterstück. „Wir hatten zwischenzeitlich sicher auch mal eine etwas schwächere Phase. Insgesamt waren wir aber das konstanteste Team. Das hat den Ausschlag für unseren Aufstieg gegeben“, sagt Spielertrainer Sebastian Clarke im Rückblick.

Personell hat sich einiges verändert, der Aufsteiger muss einen nicht gerade unerheblichen Aderlass verkraften. Luca Grootens wechselte zum benachbarten A-Ligisten SC Auwel-Holt, wo er sich mehr Spielzeit erhofft. Multi-Talent Marcel Thyssen möchte sich fortan auf seine Aufschlag-Künste beim Volleyball-Verbandsligisten Kevelaerer SV konzentrieren. Außerdem werden Finn Helders und Fabian Göckler, auf deren Konto in der vergangenen Saison insgesamt 23 Tore gingen, sowie Phillip Thissen und Pascal Sell kürzer treten und höchstens noch gelegentlich zum Einsatz kommen. „Das sind für uns sowohl in der Quantität wie auch in Sachen Qualität schmerzhafte Verluste“, so Clarke.

Bei drei Zugängen verkleinert sich der Kader auf 20 Spieler, das kann im Verlauf einer langen Saison schon mal eng werden. Vom Bezirksliga-Absteiger SV Walbeck ist der Niederländer Stan Hesen zu den Sportfreunden gewechselt. Von Viktoria Goch ist Luca Schmermas gekommen, Max Brusius vom TSV Nieukerk. Die Vorbereitung verlief nicht unbedingt optimal, was sich auch in den Ergebnissen in den ersten Testspielen zeigte. Unter anderen musste sich die Mannschaft gegen die Bezirksligisten SV Rindern und SV Straelen II geschlagen geben.