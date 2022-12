Fußball-Landesliga Sportfreunde liegen voll im Soll

Erneut ist seine Mannschaft gegen ein Spitzenteam gefordert – die Arminia liefert sich aktuell mit Tabellenführer SV Scherpenberg und dem Mülheimer FC einen spannenden Dreikampf um die Meisterschaft. Bereits um 13 Uhr wird die Partie gegen die Gäste aus Oberhausen angepfiffen. „Wir haben die Anstoßzeit mit unserer zweiten Mannschaft getauscht, die spielen lieber auf Kunstrasen, mein Team bevorzugt den Naturrasen“, erklärt Sebastian Clarke. 13 ihrer bislang 15 Punkte haben die Sportfreunde in der Festung „Op den Bökel“ geholt – diese Heimstärke soll am Sonntag auch der Tabellendritte zu spüren bekommen. „Wir möchten die Winterpause in Tuchfühlung zu den Nichtabstiegsplätzen verbringen. Im Moment liegen wir voll im Soll, vielleicht können wir am Sonntag da noch etwas drauflegen“, so Clarke.