Fußball-Bezirksliga SF Broekhuysen sind Tabellenführer

Die Revanche ist geglückt. Im April hatte eine 0:1-Niederlage im Sportpark Laerheide für die Sportfreunde Broekhuysen den Anfang vom Ende in Sachen Klassenerhalt eingeläutet. Am Sonntag entschied die Mannschaft an gleicher Stelle das Duell der beiden Absteiger aus der Fußball-Landesliga beim TSV Wachtendonk-Wankum verdient mit 4:1 (1:0) für sich. Deutlich wurde es allerdings erst in der Schlussphase.