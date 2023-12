Fußball-Bezirksliga Kevelaerer SV beendet wochenlange Negativserie

Das Tor des Tages fiel in der 33. Minute. Colin Linßen setzte sich auf dem rechten Flügel durch und flankte genau auf Andrea Quarta, der aus kurzer Distanz wenig Mühe hatte, den Ball über die Linie zu befördern. Fünf Minuten zuvor hatte der Torschütze Sportfreunde-Keeper Marek Schaffers mit einem satten Distanzschuss auf die Probe gestellt. Nach dem Seitenwechsel geriet der Kevelaerer Sieg eigentlich nur noch in einer Szene in Gefahr. Die hatte es dafür aber in sich. Kurz vor dem Abpfiff zog Maik Weymanns aus der Distanz ab. Der Ball prallte gegen die Unterkante der Latte und von dort vor die Füße von KSV-Torhüter Jan Ingenpaß. „Man muss sich auch erarbeiten, dass so ein Ding reinfliegt. Das haben wir nicht getan“, so Clarke. Einziger Wermutstropfen für die Gäste: Stürmer Jona Wassen bekam nach einer Viertelstunde einen Schlag auf den Oberschenkel und musste ausgewechselt werden.