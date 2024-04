Fußball-Bezirksliga Sportfreunde Broekhuysen erledigen Pflichtaufgabe

Durch den dritten Sieg in Folge bleiben die Sportfreunde dem Spitzenduo GSV Moers und Viktoria Goch auf den Fersen. In einer Woche ist die Clarke-Elf beim Hamminkelner SV zu Gast, der sich nach dem 1:5 im Parallelspiel bei der DJK Twisteden weiterhin in Abstiegsgefahr befindet. Die Abschiedstournee des SV Straelen II wird am Freitag fortgesetzt. Dann gastiert der 1. FC Kleve II zum Kreisderby an der Römerstraße.