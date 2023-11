Fußball-Bezirksliga Sportfreunde Broekhuysen sind wieder Spitzenreiter

„Für uns war es ein schweres Spiel, aber die Mannschaft hat es so angenommen. Am Ende fällt der Sieg sicher um ein Tor zu hoch aus“, sagte Sebastian Clarke. Das sah auch Halderns Trainer Christian Böing so. „Wenn man das 3:0 auf der Anzeigentafel sieht, spiegelt das nicht den wahren Spielverlauf wieder. Wir waren in der zweiten Hälfte ein Stück weit die bessere Mannschaft. Und wir hatten auch unsere Abschlüsse. Auf diese Leistung können wir auf jeden Fall aufbauen“, sagte der Coach nach dem Abpfiff.