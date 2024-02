Fußball-Testspiele Sportfreunde Broekhuysen feiern eine gelungene Generalprobe

Fußball-Bezirksligist DJK Twisteden hat eine Woche vor dem ersten Meisterschaftsspiel im neuen Jahr in einem Testspiel gegen den Landesligisten SV Budberg ein beachtliches Resultat erzielt. Das Team von Trainer Marcel te Nyenhuis, das sich als Tabellenachter in die Winterpause verabschiedet hatte und wohl nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun haben dürfte, verlor trotz einiger Ausfälle und einem zwischenzeitlichen 1:4-Rückstand nur mit 3:4 (0:2) gegen den klassenhöheren Kontrahenten. Lennart Hahn brachte den Landesligisten in der zwölften Minute zunächst in Führung. Moritz Paul, der Top-Torjäger der vergangenen Bezirksliga-Saison, als beide Teams noch in einer Spielklasse vertreten waren, erhöhte noch vor der Pause (41.) auf 0:2 aus Sicht der DJK, für die Alexander Swaghoven (50.) nach Wiederanpfiff verkürzte.