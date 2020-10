Fußball : Sportfreunde verspielen frühe 3:0-Führung

Straelen Bezirksligist Sportfreunde Broekhuysen gibt beim Schlusslicht SV Budberg einen sicher geglaubten Auswärtssieg aus der Hand. Nach früher 3:0-Führung springt am Ende nur ein 3:3 heraus.

Was dann allerdings folgte, war Anschauungsunterricht in Sachen „Wie mache ich den Gegner stark“. Bei einem Überzahlspiel in der 36. Minute fingen die Budberger den Ball ab, die Gäste spielten ungeschickt auf Abseits und kassierten den Anschlusstreffer. Nach einem Eckball zwei Minuten später drosch der Budberger Tim Beerenberg mit einem Volleyschuss den Ball unhaltbar in die Maschen und verkürzte auf 2:3. Dieser Doppelschlag der Platzherren sollte seine Wirkung bei nicht verfehlen. Ab sofort war’s vorbei mit der Ordnung im Broekhuysener Spiel.