Unterwegs mit dem Sportbildungswerk Abfahrt in Südtirol, Yoga auf Kreta

Skifahren in Südtirol (20. bis 27. Januar). Die Teilnehmer werden im Drei-Sterne-Hotel Julius Payer in Sulden untergebracht, das sich am Fuß des 3.905 Meter hohen Ortler befindet. Vor Ort können die Wintersportler 44 Pistenkilometer aller Schwierigkeitsgrade nutzen. Anfänger und Wiedereinsteiger können sich auf sanften Skihängen an den Schnee gewöhnen, auf Könner und Spezialisten warten in hochalpiner Umgebung etliche reizvolle Herausforderungen. Das Hotel wartet mit einem Wellnessbereich mit Schwimmbad und Sauna auf und befindet sich in unmittelbarer Liftnähe. Preis pro Person im Doppelzimmer, inklusive Halbpension und Zugang zum Wellnessbereich: 929 Euro.