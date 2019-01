Vereine und Verbände: Sport-Hochburg Straelen feiert ihre Asse

STRAELEN Eine große Dame des Breitensports, ein Marathon-Globetrotter, rüstige Tennis-Opas, starker Nachwuchs und erfolgshungrige Hand- und Fußballer: Die Sportlerehrung des Stadtsportverbandes macht die Vielfalt deutlich.

Die Stadt mit dem grünen Daumen hat nicht nur ein Faible für bunte Blumen und grüne Gärten. Auch der Sport spielt in der Grenzstadt eine bedeutende Rolle. Werner Terheggen, Vorsitzender des Stadtsportverbandes, kürte jetzt im Forum des Städtischen Gymnasiums die Sportlerinnen und Sportler, die in diversen Disziplinen für Schlagzeilen gesorgt haben.

Im Tischtennis verbuchten die beiden Schwestern Sina und Annika Meens jeweils große Erfolge als Bezirksmeisterinnen in den Altersklassen „U 11“ (Schülerinnen C) und „U 15“ (Schülerinnen A). Die „U 15“-Schülermannschaft der Badminton-Abteilung des SV Straelen feierte im vergangenen Jahr den Gewinn der Kreismeisterschaft und machte damit den Aufstieg in die Bezirksliga perfekt. Auch die „U 19“-Juniorenauswahl war im Kampf um den Kreistitel eine Klasse für sich. Anna Steffen war mit der überragenden Bilanz von 17 Siegen und nur einer Niederlage maßgeblich am Erfolg der Mannschaft beteiligt. Bei den Jungs steuerte Florian Mertens zwölf Siege bei und blieb während der kompletten Saison ungeschlagen.