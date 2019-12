Handball : Tabellenführer TV Aldekerk weist die Favoritenrolle von sich

Drittliga-Tabellenführer TV Aldekerk muss sich in jedem Spiel auf harte Gegenwehr gefasst machen. Hier wird Pia Kühn in die Mangel genommen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

ALDEKERK Dritte Handball-Liga der Frauen: Im letzten Meisterschaftsspiel des alten Jahres gastieren die Grün-Weißen am Samstag ab 19.30 Uhr beim Vorletzten Mainz 05 II.

Zum zweiten Mal geht es für die erfolgreichen Drittliga-Handballerinnen des TV Aldekerk in dieser Saison nach Mainz. War vor wenigen Wochen noch die Mannschaft aus Mainz-Bretzenheim der Gegner, so geht es am Samstag zum Aufsteiger des 1. FC Mainz 05 II. Die Erinnerung an die Stadt am Rhein sind für die Grün-Weißen nicht die Besten, kassierte der Tabellenführer dort doch die bislang einzige Saisonniederlage.