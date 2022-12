Dritte Handball-Liga der Frauen TV Aldekerk darf sich keinen Ausrutscher erlauben

„Der Puffer, den wir auf die Konkurrenz hatten, ist nach dieser Niederlage weg“, hatte er direkt nach dem Abpfiff gesagt. Doch langes Hadern hilft bekanntlich nicht. Die Grün-Weißen richteten ihre Konzentration sofort wieder auf die nächste Aufgabe. Am Samstag steht ab 17.30 Uhr in der Meerbuscher Forstenberghalle das Duell beim Tabellenletzten Treudeutsch Lank auf dem Programm. In Reihen des Aufsteigers stehen mehrere ehemalige Spielerinnen aus Aldekerk, die sich schon in der abgelaufenen Saison ein packendes Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Reserve der Grün-Weißen um die Regionalliga-Meisterschaft geliefert hatten. Rein sportlich sieht es auf den ersten Blick nach einer klaren Sache für den ATV aus. Der Neuling aus Meerbusch kann aus den ersten elf Spielen lediglich einen Sieg vorweisen. In der Regel war Treudeutsch Lank den jeweiligen Kontrahenten auch noch klar unterlegen.