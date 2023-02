Ungefährdeter Auswärtssieg Tabellenführer ist bereit für das Gipfeltreffen in der Vogteihalle

Am Sonntag zog in Aldekerk der Karnevalszug durch die Straßen. Die entsprechend gute Laune zum Höhepunkt des närrischen Treibens im Dorf hatten die Drittliga-Handballerinnen nach einem ungefährdeten 35:25 (13:12)-Erfolg beim Turnerbund Wülfrath mitgebracht. Die Mannschaft um Trainer René Baude führt nach Saisonsieg Nummer 14 weiterhin die Tabelle an und ist bereit für das Gipfeltreffen mit dem punktgleichen Verfolger SG Kirchhof, das am 25. Februar in der Vogteihalle über die Bühne geht.