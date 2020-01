Handball : Klare Sache: TV Aldekerk siegt im Stil eines Tabellenführers

ALDEKERK Dritte Handball-Liga der Frauen: Königsborner SV – TV Aldekerk 21:30 (10:16). Der Titelaspirant startet mit einem souveränen Auftritt ins neue Jahr.

Zum Start in die Rückrunde zeigten die Aldekerker Drittliga-Handballerinnen eine ordentliche Leistung und brachten vollkommen verdient zwei Punkte aus der Stadt am Hellweg mit nach Hause. Der gastgebende Königsborner SV entpuppte sich dabei während der 60 Spielminuten als idealer Gegner, um nach der Winterpause wieder in Tritt zu kommen.